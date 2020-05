Barsina glavobolja - Četvorica otkazala poslušnost, samo nekolicina prihvata kartu u jednom pravcu!

Barselona i dalje ne može da se oslobodi igrača na koje Setijen ne računa, tačnije koje bi mogla da iskoristi u trampi za željena pojačanja, Lautara Martineza i Pjanića.



Pre svih, Artur i dalje odbija da se preseli u Juventus, kako bi Bosanac stigao u Kataloniju, a Vidal, Rakitić i golman Neto neće da odu. Čileanac tvrdi da će ostati, Rakitić da nije džak krompira. On bi rado ponovo u Sevilju, ali Andalužani nemaju novca.



Što se ostalih tiče, Umtiti se predomislio, cena je nešto veća od 30 miliona evra, engleski klubovi, kao i Inter, razmišljaju o Francuzu, a pominje se i PSŽ koji je izgleda izgubio trku za Kulibalija. Cena Umtitija je pala, on je produžio ugovor, ali je imao tešku povredu, sada je daleko od startera.



Žunior Firpo nije opravdao očekivanja, čak ni Setijen za razliku od Betisa od njega ne može puno da izvuče, pa bi i on mogao u Italiju, u Inter koji traži levog beka. Ako Barsa ubedi Italijane, 90 miliona evra i Firpo bi bili dovoljni za Lautara. Doduše, Konte hoće Semeda, ali Portugalac gleda ka Engleskoj, odnosno Sitiju, odakle bi u razmeni trebalo da stigne Žoao Kanselo, čime bi Barselona pokrila poziciju desnog beka.











Prema najnovijim informacijama, Dembele je povučen sa pijace, Setijen insistira da mu se pruži ponovo šansa, da se radi o igraču previše vrednom da bi ga prodali u bescenje i da ako uspeju da ga sačuvaju od povreda može da bude ogromno pojačanje. Kutinjo bi da ode, ali u Čelsi, "Plavci" nude da ga uzmu na pozajmicu, Barsa očajnički želi da ga proda. Alenja bi mogao ponovo na pozajmicu, ali jasno, plan da se proda desetak igrača, očisti budžet za plate i dovedu željena pojačanja i eventualno ponovo pokuša sa transferom Nejmara, u ovom trenutku deluju nerealno.