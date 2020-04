Barsin trenutak istine - Samo pet igrača neće biti "kusur" u transferima i samo jedan drži ključ Nejmarovog povratka!

Barselona će učiniti sve da vrati Nejmara, ali nema dovoljno novca da kupi i njega i Lautara Martineza, ako ne proda sve svoje promašaje.



Pisali smo, treba sakupiti 250 miliona evra, u situaciji kada virus obara cenu igrača i kada skupo plaćena pojačanja nisu pokazala ništa u proteklim godinama, čak i na "popustu", nema mnogo zainteresovanih.



Samo pet igrača nisu na prodaju, tačnije neće ih ubaciti, ako bude moguće u trejdove za Argentinca, odnosno Brazilca.



U pitanju su Ter Štegen, Mesi, De Jong, Buskets i Pike, čak bi i Grizman mogao da ode, ali on ne želi u Pariz, čak i ako mu daju još veću platu od ogromnih 18 miliona koje ima u Barseloni.



Pisali smo takođe, Inter bi eventualno bio zainteresovan za Žuniora Firpa, ali ga ne procenjuju na više od 20 miliona evra, na šta Barsa neće pristati.



Ključ je izgleda Osman Dembele.











Naime, Parižani bi, ako se ispostavi da je Francuz zdrav, prihvatili da on bude deo transfera za Nejmara. Tri godine je u Barseloni, nikada nije igrao tako dobro kao u Renu i Dortmundu, ali je i dalje mlad, spekuliše se da je uz nesportski život i pogrešan trening doprineo da se često povređuje.



Ali, da je u pitanju neverovatan potencijal, to znaju i u Barsi, Setijen smatra da treba da ostane, ali ako to bude jedini način da se dovede Nejmar, Dembele će biti prosleđen u Pariz, normalno, ako pristane.



No, pre toga bi morao da prođe rigorozne preglede, kako bi se ustanovilo da je potpuno zdrav i povrede tetive zbog kojih je operisan u Finskoj nisu ostavile traga.



Barsa je nudila Umtitija i Todiboa kao dodatak, pošto PSŽ traži štopera, ali Leonardo nije zainteresovan, priča se da je već završio posao oko Kulibalija iz Napolija.