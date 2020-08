Barsin plan - Prvo "Rambo", pa čistka, ni legende nisu sigurne!

Izgleda da će Bertomeu učiniti ono što je naumio, naime, svi su krivi osim njega.



Barsu čeka revolucija, predsednik je odbio zahteve Laporte i Viktora Fonta da raspiše izbore, na neki način spasila ga je korona, sigurno bi izgubio.



Ovako čekaće još godinu, ali sa velikim promenama.



Kike Setijen je bivši trener, čeka se samo zamena, za sutra je sazvan sastanak, Ćavi je nerealna meta, on ne želi da se vrati čak i ako ode Abidal (i to se pominje), kao i odlazak glavnog za finansije Graua, i Ramona Planesa koji je stigao iz Hetafea kao pomoćnik Abidalu.



Sa Poketinom je razgovarano, ali prva opcija ostaje Ronald Kuman.



"Rambo" kako su ga zvali u vreme dok je igrao se uklapa, ima igračku prošlost, Krojfov pečat, želi u Barsu, mogao bi Holanđane da stavi na ispit, da zatraži da vodi i Barsu ili "Oranje", ili da podnese ostavku na mesto selektora.



Kuman ima dovoljno autoriteta da učini ono što Bertomeu traži, izvrši veliku čistku u svlačionici. Čak ni senatori poput Pikea i Busketsa nisu sigurni, nedodirljiv je Mesi, ali je pitanje da li će on dozvoliti da iskusni igrači odu.



Barsa neće prodavati Lenglea, De Jonga, Fatija, Puiga i još par mlađih igrača, za ostale će slušati ponude. Jasno Ter-Štegen dobija novi ugovor i potpisije, no postoji veliki problem, klub nije u poziciji da donosi odluke, Grizman i Dembele ne žele da napuste klub, kao ni Umtit, osim ako stigne ponuda od Sitija ili nekog drugog kluba iz PL.







Moguće je da ode i Luis Suarez, on ima godinu ugovora, ali i automatsko produženje ako naredne sezone odigra dovoljan broj utakmica.



Mete ostaju iste Lautaro, Nejmar ako se prodaju vodeći igrači, stigao je Pjanić, Barsa traži i još jednog vezistu, jer hoće da se oslobodi i Vidala i Rakitića.



Sve u svemu, namera je da se izvrši revolucija, ali je pitanje koliko je moguća jer na primer, Vidal neće da ode, osim u Juve, ali Italijani su zainteresovani jedino ako bude besplatan, ima veliku platu. I sami imaju slične probleme sa Iguainom i Kedirom.



Sevilja i dalje okleva oko Rakitića, ostaće Semedo i Serhi Roberto, kao i Alba koji nema zamenu, Firpo je izgleda još jedan promašaj.



Ali, prvo trener, čeka se Kuman, posle toga će sve biti jasnije.