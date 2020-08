Barsin "plan B" - Evo šta Kuman sprema u napadu, ako Leo Mesi zaista ode!

I dalje traju nagađanja oko sudbine Lea Mesija, navodno već zna gde će igrati ako ode, ali još ništa nije rešeno. On je Kumanu saopštio da vidi sebe van Barselone, verovatno kao pritisak na predsednika, ali i gest podrške Busketsu, Pikeu, Albi i Suarezu koji bi mogli da napuste klub.



Luis Suarez se danas oglasio komentarom, "Sam si gospodar svoje sudbine", aludira verovatno na to da u ovom trenutku, on odlučuje, a ne Barsa jer ima ugovor na još godinu dana.



Ali, ima li plan Barsa za život posle Mesija.



Kuman je pripremio rezervnu varijantu, ako Argentinac ode, on ne želi da trenira nezadovoljne igrače, niti one koji nisu posvećeni novom projektu, pa bez obzira na to što Mesi ima ugovor na još godinu dana, ako bude hteo da ode, Barsa sigurno neće zadržavati najboljeg igrača u svojoj istoriji.





Žele Depaja, to nije tajna, Kuman hoće momka koji mu je bio ključ u reprezentaciji, a Mesijevu poziciju kao centralni napadač, odnosno bliže golu zauzeo bi Grizman. Mnogi veruju da Francuz ne pruža ono što može i da ima problem kao i ranije Vilja, Sančez i još neki napadači jer ne može da istisne Mesija sa njegove pozicije.



U tom slučaju, Fati - Grizman i eventualno Depaj, ili Dembele koji nije na prodaju bi činili trio u napadu, ne zaboravite da je stigao i Trinkao od koga se mnogo očekuje.



Priče o Dibali nemaju osnova, Barselona neće kupovati zamenu za Mesija, niti je to moguće, a ako zaista Leo ode u Siti, videćemo šta će tražiti u zamenu.







Od Nejmara nema ništa, priče oko Lautara su utihnule dolaskom novog trenera, da li nas čeka revolucija ili će se stvari smiriti videćemo do početka sezone. Ovo je definitivno leto velikih turbulencija posle najgore godine od 2007. i jasno da će stvari biti doveden do usijanja, tim pre što slede izbori u martu naredne godine.