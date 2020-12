Barsin neželjeni štoper konačno našao klub?

Barsa mora da napravi kakav takav rez u finansijskom pogledu ukoliko žele da zaključe bilo kakav transfer tokom zimskog prelaznog roka. Jasno, stanje u klubu nije bajno, još uvek se čeka ko će biti novi predsednik, ali to ćemo saznati krajem januara.



Prvi koji bi mogao da ode jeste Samjuel Umtiti.



Reprezentativac Francuske i osvajač zlatne medalje u Rusiji je prekobrojan a uz to i učestalo povređen.



Štoper nije zabeležio niti jedan minut ove sezone, 27-godišnjak je najverovatnije završio svoje na "Kamp Nou". Naredne stanica bi mogla biti Premijer liga i to Everton.



Karlo Anćeloti je zainteresovan za štopera, "karamele" moraju da pazare tokom januara - videli smo šta im jedna povreda igrača poput Dinja napravila u pogledu taktike. Barselona je navodno spremna da snizi svoja potraživanja, Katalonci bi bili zadovoljni i sa 12 miliona evra samo da unovče Francuza.