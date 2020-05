Barsin kazino, sedam čipova od 142 miliona evra! Da li je dovoljno da napuste sto sa tri željena pojačanja?

Barselona ima vrlo slikovit plan, kako smo rekli, po svaku cenu želi Pjanića, Lautara i De Šilja koji bi pokrio konkurenciju na desnom beku, a ima sedam igrača za trejd.



Ko su čipovi?



U pitanju su Semedo, Žunior Firpo, Rakitić, Umtiti, Vidal, Alenja i Rafinja koji su na pozajmicama u Betisu i Selti.



Ali, kako unovčiti čipove?



Za Lautara je potrebno najmanje 90 miliona, plus igrač, Inter želi Semeda, a Vidala će možda kupiti, zavisi od cene. Barsa nudi Rafinju, jer smatra da je Semedo skuplji nego što Italijani procenjuju.



Portugalca je tražio i Juve, ali oni su se predomislili, ili žele trampu za Artura, ili će Pjanića prodati samo za novac. U Barsi se nadaju da će Juve popustiti, jer Bosanac želi samo u Barselonu.



Koliko vrede ovi igrači Barselone koji su čipovi u svojevrsnom transfer pokeru?







Barselona veruje da za njih može da dobije 140 miliona, što je po nama, naučna fantastika.



Semedo i Umtiti bi navodno trebalo da u kasu unesu oko 70 milions, ali teško je očekivati, pogotovo jer za Francuza nema nekog većeg interesovanja, dok Rakitića prodaju za 20 miliona. On hoće natrag u Sevilju, ali Andalužani neće platiti taj novac koji je Barsa dala za Hrvata kada je 2014. baš iz "Rohiblankosa" stigao u Kataloniju. Takođe, i Vidala će teško prodati za 20 miliona, gledaju ka Njukaslu, a Inter neće ponuditi više od 10. Uz to, Barsa veruje da bi Firpo, Alenja i Rafinja minimum mogli da unesu u kasu tridesetak miliona, što bi nas dovelo zaista do sume od 140 miliona.



Ovo bi bilo dovoljno da se kombinacijom prodaja, trampi i nove pozajmice Kutinja, oslobode prekobrojnih, ali i dovedu pomenuti trojac.