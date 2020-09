Barsin biser dobio savršenu ponudu!

Riki Puđ nije u planovima Ronalda Kumana, koji je mladom vezisti poručio da će teško pronaći mesto u formaciji 4-2-3-1.



On je odbio da napusti Barselonu, ali nije isključeno da ode na pozajmicu.



Portugalski Rekord prenosi danas da je Porto pokazao veliko interesovanje i želju da dovede Rikija Puđa na pozajmicu do kraja sezone.



Porto je šampion Portugala, igraće u Ligi šampiona i definitivno je Primeira idealno prvenstvo za njegov dalji razvoj. Uz to, Porto uvek ima ambiciju da osvoji sve domaće trofeje, igra napadački i to je sve što je potrebno da se Puđ razvija u pravom smeru.



Ipak, on bi najpre morao da produži ugovor sa Barsom, jer mu trenutni ističe u junu 2021. godine, on želi da ostane, ali uprava okleva sa ponudom.



Da nije ova uprava na čelu, nema dileme da bi Riki Puđ bio prvotimac i da stručni štab ne bi razmišljao o njegovom odlasku niti pozajmici, ali...