Barselona u misiji "48 sati napadač" - konkurs uveliko traje, pojavilo se novo ime!

Od kako je posao sa Rodrigom propao, Barselona se našla u velikom problemu.Luisa Suareza neće biti praktično do početka aprila što je najoptimističnija prognoza, pa su se na Nou Kampu bacili u potragu za dobrom, pokretnom i jeftinom "devetkom".U jednom trenutku "isplivao" je i Dušan Tadić, ali od toga verovatno neće biti ništa, a katalonski sport je u prvi plan istakao nekoliko imena.Kšištof Pjontek je privukao pažnju Barse svojim igrama u Đenovi, u Milanu se za sada nije proslavio, pa u Španiji razmišljaju o pozajmici do kraja sezone ukoliko "rosoneri" pristanu na tako nešto.I dalje je aktuelan Karlos Vela, Meksikanac dobro poznaje prilike u Primeri i u MLS ligi proživljava svoju drugu mladost - 30-godišnjak je na 36 nastupa postigao 38 golova prošle sezone.Olivije Žiru, Pedro i Dris Mertens takođe figuriraju kao potencijalne mete, a od kako je Kike Setijen stigao na klupu "blaugrane", pojavila se priča i od Lorenu Moronu.Setijen dobro poznaje kvalitete fudbalera Betisa koji je postigao osam golova od početka sezone, prednost je dobar odnos između dva kluba.Ipak, Erik Abidal nije ubeđen u 26-godišnjeg napadača, no vremena je jako malo, tek nešto više od 48 sati.