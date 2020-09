Barselona prelomila, poruka za Mesija i dva pojačanja!

Barselona je izgleda prelomila.



Prvi kontakt Mesija i Kumana je prošao uz razgovor o ulozi Argentinca, Holanđanin ga je uverio da će biti oslonac i lider tima, tu se ništa ne menja.



Nije razgovarano o poziciji u timu, ali se pretpostavlja da Holanđanin neće pomeriti Mesija iz sredine, što se opet ne sviđa Grizmanu.



Od Lautara Martineza neće biti ništa, Inter neće ni pregovarati, niti Barselona ima novca. Naime, cena je 90 miliona, sada je čak kasno da Inter juri zamenu, umesto toga Argentincu nude ugovor do 2025. ali za sada se ruke lome oko nove klauzule.



Odustajanje od Lautara, znači pritisak na Depaja. Lion traži 30 miliona za Holanđanina kome ističe ugovor naredne sezone, Barsa pokušava da ubaci Umtitija, bivšeg igrača "Les Gonesa" u sporazum.



Recimo i to da Vajnaldum i dalje čeka, njegova sudbina vezana je za Tijaga Alkantaru. Kuman bi radije zemljaka i gura tu opciju, ako Liverpul kupi vezistu Bajerna, prodaće Vajnalduma.



I to će biti sve, čini se da bi dvojica "Lala" završila posao, novca za više nema, treba postići sporazumni dogovor sa Suarezom koji je pred Juventusom, Vidal će kao slobodan igrač otići u Inter.







U svakom slučaju, Barseloni je važniji u ovom trenutku Mesi kao i odnosi u svlačionici, nego pojačanja, mada je jasno da Kuman želi da se okruži igračima od poverenja.