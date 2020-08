Barselona postavila uslov, Mesi ni da čuje! Ključne reči "korona" i "ambasador", plan postoji!

Posle konferencije Ramona Planesa i predstavljanja novog igrača koje kao da se nije dogodilo, ostao je utisak da ni u Barseloni ne znaju šta će raditi.



Osim što mediji tvrde da je odluka Mesija neopoziva, mi se bavimo samo pouzdanim izvorima, a novinar Marselo Bečler koji uvek ima prave informacije kaže da je klub odlučio da nipošto ne pusti Mesija bez obeštećenja.



Njegovi izvori tvrde da će Siti morati da nešto ponudi kako bi odveo Argentinca.



A šta sprema Siti?



Pa, ukratko, priča je sledeća.



Bečler je došao do saznanja da bi Englezi mogli da kupe Mesija, ponude mu ugovor na tri godine, ali da bi on bio igrač Njujork Sitija, filijale i zaštitno lice Siti grupe. Tako bi mogli da na neki način smanje pritisak oko FFP i izbegnu UEFA, ali da neće platiti obeštećenje.







Mesijev pravni tim se poziva na kluzulu da Argentinac od 2017. ima pravo da napusti klub, ako želi, i ako je nezadovoljan situacijom, ali Barselona tvrdi da je klauzula istekla, papir to i pokazuje, morao je ranije ove sezone da to naznači.



Međutim, advokati Argentinca dovode to u pitanje, na sudu bi izneli argument, da se datumi pomeraju samim tim što kraj sezone nije bio u junu, već u avgustu zbog pandemije.



Kada ovo analizirate, jasno je da Siti traži način, tim pre što bi Leo mnogo radije u Englesku, nego u Italiju. On bi nakon tri godine u PL, otišao u Ameriku, igrao za Siti, kasnije bi nastavio kao ambasador kluba i bio vezan za sve akcije grupe koja je kupila veliki broj klubova.













Plan jeste briljantan, ali Barselona stoji na putu.



Mediji iz Engleske tvrde da ni u kom slučaju Mančester Siti neće poslati Žesusa u Barselonu, da Pep odbija tu mogućnost i da svaki aranžman sa Mesijem polazi od toga da je slobodan igrač. Slično razmišljaju Kinezi iz Intera.