Brazilski vezista Mateus Fernandeš novo je pojačanje Barselone. Radi se o fudbaleru Palmeirasa, on je već objavio da je ovaj transfer završen na društvenim mrežama gde se čak i oprostio od svojih saigrača.



U najskorije vreme očekujemo objavu Barselone i Palmeirasa oko ovog transfera.



Ovaj momak ima 21 godinu i neće odmah zaigrati za Barsu, već će biti prosleđen na pozajmicu.



On će do kraja ove sezone igrati u Valjadolidu, kako je i sam napisao na Instagramu.



Inače, Barselona će platiti Palmeirasu 7 miliona evra, uz mogućnost da plati dodatna 4 miliona ukoliko se ispune određeni bonusi koji su propisani ugovorom.