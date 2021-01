Barsa već ima novog predsednika, četiri opcije za Lea Mesija, kako stoje stvari u procentima?

Kako sada stvari stoje, samo dvojica kandidata će se nadmetati za mesto predsednika u Barsi. Potpise su skupili Laporta i Font, ostali kandidati su u drugom planu, a i ako se kvalifikuju do 14. januara, teško da će biti ozbiljan takmac.



Kandidati bi trebalo da se suoče u TV duelu 20. januara, četiri dana pre izbora. Neke inicijalne ankete govore da će se Đoan Laporta posle decenije sigurno vratiti na čelo kluba, da je od svih koji će izaći, oko 52% sigurno da će glasati za poslednjeg predsednika koji je odradio čitav mandat.



Font teško može da mu otme glasače, a ne može da računa ni na sve neodlučne, pa katalonski mediji tvrde da je pobeda katalonskog advokata i političara izvesna.



Šta će on uraditi ostaje da vidimo, a mnoge zanima hoće li uspeti da zadrži Mesija.



To je tema svih tema, Laporta je čovek u čije vreme su napravljeni najveći uspesi, klub je bio u njegovim rukama kada je promovisan Mesi, on je prodao Ronaldinja, kako bi otvorio mesto za Lea, dao je šansu Gvardioli, ima veliki uticaj na Argentinca.











Porodica navodno pritiska Mesija da ostane, pa je neka procena da ima blizu 50% šansi da ipak popusti i ostane.



Gde su Siti i PSŽ?



Siti je realnija opcija zbog Gvardiole i želje da igra u Engleskoj, istina je da bi u PSŽ bio sa Nejmarom, ali ostrvo ima mnogo jaču ligu i priča se da su praktično četiri, u stvari dve opcije, ostanak u Barsi ili odlazak u Siti, i da je to praktično dilema, da ostalij 10% šansi ima PSŽ.











Što se tiče Amerike i činjenice da bi mogao da završi kod Bekama, to je opcija tek za tri godine, i ne postoji nikakva šansa, odnosno minimalna je da već na leto ode u MLS, iako ga privlači život u Majamiju, a bio bi i bliže kući.



Od juče je Leo Mesi slobodan da pregovara sa drugim klubovima.