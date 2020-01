Barsa u problemu, šta će sa Ardom Turanom?

Problemi za Barselonu, Arda Turan je otpušten sa pozajmice i vraća se u klub. Turčin bi trebalo da samo prođe kroz klub i ode u Galatasaraj, ali stvari su se iskomplikovale.



Naime, ni u najpopularnijem turskom klubu stvari nisu jasne.



Svojevremeno je Fatih Terim rekao da Arda zaslužuje da se vrati u Galatasaraj iz koga je nekada otišao u Atletiko jer klub ne može da ostavi svoju decu.



Međutim, predsednik kluba kaže da je Terim zadovoljan ekipom.



"Stvarno ne znam ništa oko Arde Turana, Terim ga nije pomenuo od početka prelaznog roka", kaže predsednik Mustafa Čengiz.



Sa druge strane, navijači su pružili podršku povratku nekadašnjeg kapitena Turske, ali daleko od toga da će biti dočekan kao heroj, posle svega što je napravio u Basakšehiru.



U svakom slučaju, Ardi se ne žuri, on može da ostane na marginama u Barseloni, moraju da ga plaćaju do leta, ima ugovor od velikih osam miliona evra po sezoni.



Barsa bi ga jasno pustila bez obeštećenja u Galatasaraj, ali Turci neće dati novac "na slepo", oni bi da Ardinu platu vežu za broj nastupa tokom proleća, golove i asistencije. S obzirom na to kako je igrao jesenas i kakve je probleme imao u privatnom životu, gde umalo zbog učešća u pucnjavi nije zaradio zatvor, jasno je da mu je fudbal poslednja stvar na pameti...