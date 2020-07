Barsa se vraća korenima, 12 igrača iz La Masije, sedam klinaca naredne sezone, "matorci" odlaze! Ovo je plan za Grizmana?

Barselona će bez obzira na ishod sezone napraviti novu ekipu za narednu godinu i u pitanju neće biti fejs-lifting već mnogo veća intervencija. Klub planira da se na neki način vrati principima, da značajno podmladi ekipu, a već je poznato da će momci koji dobijaju šansu značajno smanjiti prosek godina.



Pedri i Fatu Ansi imaju po 17 godina, Riki Puig i Trinkao koji stiže iz Brage po 20, Arauho 21.



Novu priliku, nasuprot onome što se pričalo dobiće 22-godišnji Karlos Alena koji je igrao za Betis ovog proleća, on će se vratiti u klub. Bez obzira ko bude bio trener, ova petorica igrača biće deo takmičarske ekipe naredne sezone, a na pripreme će ići i par igrača iz filijale koji će dobiti šansu da se nametnu.



U pitanju su Aleks Kolada koji je već debitovao za prvi tim i Monču, vezista koji je sjajno igrao u Barsi "B" kod trenera Garsije Pimijente.



Ako se pogleda prosečna starost ovih novih fudbalera, na to dodaju De Jong koji ima 23, koliko i Dembele, plus Lengle sa 25, prosečna starost tima koji će predvoditi Mesi, Pike, Buskets, Alba, Suarez, će biti manja od 25 godina.



Ter Štegen i univerzalac Serhi Roberto imaju po 28.











Naravno, nisu godine jedini uslov, Miranda, Todibo, Vag, Oriol Buskets imaju po dvadesetak godina, pa uza njih neće biti mesta.



Otići će i Rafinja koji ima 27, ali i Firpo koji je mlađi no nije zadovoljio. I Umtiti je peti štoper, ima 26 godina, na listi je od 12 igrača za prodaju.



Artur je već u Juventusu, stigao je Pjanić koji je znatno iskusniji, Rakitić i Vidal odlaze, to će dodatno smanjiti prosečan broj godina.



Barsa čeka Lautara još jednog mladog igrača, i dalje se pominje eventualni povratak Nejmara koji je u najboljim fudbalskim godinama, ali i dovođenje mlađeg levog beka kao alternativu za Albu.











Ako se ovo sve ostvari, u timu će biti 11 ili 12 igrača poniklih u klubu, što se nije desilo već godinama.



Postavlja se pitanje sudbine Antoana Grizmana. "Mundo Deportivo" tvrdi da je zvaničan stav kluba da nije na prodaju, ali da, ako u septembru posle Lige šampiona stigne ponuda koja bi omogućila da se vrati Nejmar, Francuz bi mogao da napusti klub. On nije standardan, ako se Dembele oporavi, uz želju da se forsira Fati, nedodirljivog Mesija i oporavljenog Suareza, Grizman bi teško mogao da računa na mesto startera u svim važnim utakmicama.









Nejmar je nešto drugo, poznaje tim, ne bi imao problem da se uklopi, uz to prirodni je naslednik Mesija, makar tako smatra Argentinac. Ali, Grizman ne želi da igra u Francuskoj i čini se da trampa za Neja nije realna.