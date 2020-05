Barsa sad nudi trojicu za Nemca!

Kako prenose nemački mediji, Barsa je sada rešila da u svoje redove preseli vezistu Bajera iz Leverkuzena Kaija Haverca.



Ovaj 20-godišnji fudbaler važi za jednog od najtalentovanijih veznih igrača u Evropi, blistao je u sezoni 2018/19 sa 17 golova u Bundesligi, iako je vezista.



Ove sezone ima slabiji učinak, šest golova na 22 nastupa, ali je svima jasno da je pred ovim momkom blistava budućnost.



Nije, naravno, njegov potencijal promakao ni minhenskom Bajernu i mnogi "Alijanc Arenu" video kao naredni korak u njegovoj karijeri, ali sada se u priču umešala i Barselona i to sa sjajnom ponudom.



Nemački "Sport1" javlja da je Barsa spremna da ponudi tri igrača "Farmaceutima" za usluge 20-godišnjeg veznog fudbalera, desnog beka Emersona, levog beka Marka Kukurelju i vezistu Karlosa Alenju.







Dakle, više nego primamljiva ponuda, Emerson je odigrao jako dobru sezonu u dresu Betisa, pominjalo se da bi mogao da dobije i šansu na "Kamp Nou" naredne sezone, kako Barsa ima pravo da ga otkupi od "Verdiblankosa" za šest miliona evra.



Sva je prilika da će to i uraditi, ali ne da bi mu ukazali priliku, već da bi ga prodali za veći novac ili uključili u trampu poput ove.



Što se tiče Kukurelje, on je na pozajmici u Hetafeu, igra zaista sjajno za tim iz predgrađa Madrida i nema sumnje da bi predstavljao odlično osveženje za odbranu nemačkog tima.



Alenja je svakako najzvučnije ime među igračima koje je Barsa ponudila Leverkuzenu, mogao bi Španac da posluži odmah i kao zamena za Haverca, a iza sebe ima u 27 nastupa u katalonskom klubu. On je u januaru poslat na pozajmicu u Betis.



Videćemo kakav će biti odgovor sa "Baj Arene", čini se da bi oni radije poslovali sa timovima iz drugih zemalja, nego da pojačavaju konkurenciju u Nemačkoj.



Barsina ponuda je itekako primamljiva, posebno jer klubovi neće imati ovog leta da im plate traženih 100 miliona evra za Haverca, a mora se priznati i da bi Barsa napravila sjajan posao, jer na pomenuti trojac ne računa ozbiljnije u ovom trenutku.



Čeka se i reakcije iz Premijer lige, kako mladog vezistu prati nekoliko timova sa Ostrva.