Barsa rešava levu stranu, ohladilo ih 100 miliona!

Erik Abidal, osim situacija sa Lautarom Martinezom mora da reši i pitanje levog beka.



Barsa će se osloboditi 12 igrača, među njima i Žuniora Firpa koji bi baš mogao da bude deo sporazuma za Argentinca iz Intera.



Sa druge strane, Alba je već u godinama, pa je potreban levi bek, ali prva meta je nerealna.



Naime, hteli su Jurija Berćićea, njega se verovatno sećate iz PSŽ, proveo je jednu sezonu, pa se vratio u domovinu i igra za Bilbao. Afirmisao se u najvećem rivalu, pet sezona je proveo u Sosijedadu.



Barsa je ekspresno odbijena, Bilbao nema nameru da prodaje Jurija, klauzula je 100 miliona evra. Barsa je čak imala ideju da dovede Bernadeskija iz Juventusa i pretvori ga u ofanzivnog levog spoljnog igrača, ali on bi bio preskup, plus Juventus bi ga radije prosledio Napoliju.



Od ostalih imena tu je mlađani Žoelson iz Sportinga koji ima istog agenta kao Kutinjo, ali čini se da je on neiskusan, želi ga i Arsenal.