Barsa prodala trio u danu, ali i najvažnijeg, sad kreće rat sa Bajernom!

Nelson Semedo i definitivno odlazi u Vulverhempton, potvrdilo je danas više izvora, a među njima i najpouzdaniji Fabricio Romano.



On je potvrdio da je Portugalac dogovorio sve lične uslove, potpisaće ugovor do 2025. godine sa Vulvsima, a Barselona će na ime obeštećenja zaraditi čak 38 miliona evra, što je za tri više nego što ga je platila leta 2017. iz Benfike.



Semedo nije jedini koji je danas napustio Barsu, pošto Arturo Vidal odlazi u Inter, večeras ima konačno let za Milano, a Italijani će platiti oko milion evra i određene bonuse, nešto slično poput transfera Ivana Rakitića.



Takođe, desni bek Musa Vage ide u PAOK na pozajmicu, a na isti način bi mogao i Žunior Firpo u Atalantu, za dva miliona evra i 18 miliona otkupa narednog leta.



Sve u svemu, Barselona je tako rasteretila budžet i što najvažnije, od Semeda zaradila 40 miliona evra za Seržinja Desta i Erika Garsiju.



Novinar ESPN Moi Lorens tvrdi da je to tandem koga želi uprava Barselone i Ronald Kuman i spekuliše se da će tačno toliko novca biti potrebno. Ajaks za Desta traži između 20 i 25 miliona evra, dok će Siti na kraju verovatno morati da popusti i pusti Garsiju za 15 miliona, godinu dana pre isteka ugovora.



Garsija već ima dogovor sa Barsom, u kojoj je ponikao, dok je oko Desta situacija potpuno drugačija. Bajern Minhen će takođe dati gas, poslaće drugu ponudu na adresu Ajaksa, prethodnu od 18 miliona su Kopljanici odbili.









Ipak, Romano i ostali pouzdani izvori pišu da bi Barselona sada mogla da preuzme vođstvo u trci za Destov potpis iz dva razloga. Prvi je što je Barsa Destov dečački san, zimus je već pozirao u Barsinoj opremi na Instagramu i izazvao lavinu komentara. Drugi je još važniji, Dest bi u Barsi dobio mesto startera, dok će u Bajernu biti u rotaciji, pošto Bendžamin Pavar ima prednost.







Zanimljivo, Dest je zatražio da ne igra više za Ajaks, i nije se našao danas u protokolu za meč sa RKC Valvajkom, tako da može da se okrene pregovorima i da razmisli o narednom koraku u karijeri.







Alternativa za Desta je desni bek Noriča Maks Arons, ali su u klubu podeljena mišljenja oko njegovog dolaska.





Sve u svemu, Semedo sutra zvanično postaje član Vulvsa i Barsa sa 38 miliona kreće u ofanzivu na dva ključna pojačanja.







Ali, složićete se, Semedo za Desta i Garsiju je jedan od boljih poslova u eri užasne uprave na čelu sa Bartomeuom...