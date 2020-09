Barsa"pobedila" Vidala, nemoćna protiv Suareza! Ovo su opcije "El Pistolera" Salahova senka?

Barselona je uspela da spusti Vidalovu odštetu na milion i po evra, sledeće sezone je trebalo da primi osam, ali Čileancu se žuri u Inter, dogovor je postignut, već sutra treba da stigne u Italiju.



Ali, sa Luisom Suarezom priča je drugačija. Juče protiv Nastika nije ni išao na meč, još jednom su mu klub i Kuman poručili da ne računaju na njega, ali Urugvajac ne brine.



Naime, njemu se ne žuri, i da ostane do kraja sledeće sezone na klupi, imao bi 15 miliona evra, i postao slobodan. Ugovor mu se automatski produžuje ako odigra 60% utakmica, no to je naučna fantastika.



Juventus ga pritiska da požuri, ima dogovor, ali mora da položi italijanski jezik, i da dođe kao slobodan igrač. Barselona ne popušta, ne želi da mu isplati poslednju godinu ugovora, ali priča se da Suarez neće popustiti. Ljut je zbog toga što su ga otpisali bez šanse, i spreman da sedi na tribinama do kraja sezone.



Barsa to sebi ne može da priušti, ali ni da mu isplati ceo iznos, jer tu nema poente, pregovori traju, iz Suarezovog okruženja tvrde da je sve u Barsinim rukama, da će "El Pistolero" izvršavati svoje obaveze.



Priča se da čeka i Atletiko, da, ako Suarez ne dobije dozvolu za odlazak u Italiju kao EU igrač, možda pristane na manju ponudu "Jorgandžija".



Sada se pojavio Salah. Naime, španski mediji su lansirali vest da Egipćanin hoće u Barselonu, to je informacija od Van de Bekovog menadžera. Ali, da li je ta misija moguća?







Barsa bi morala da plati ogromno obeštećenje, što nije verovatno. Jedna varijanta bi bila da ponudi Suareza koji je ostao idol na "Kopu", kao i Dembelea, čime bi Klop ubio dve muve jednim udarcem. Mogao bi eventualno da traži i Umtitija koji bi bio četvrti štoper.



Ali, da li vredi žrtvovati čoveka koji je dao blizu 100 golova u 154 meča za klub i odlučujući doprinos titulama prvaka Evrope i Engleske.



Sve u svemu, priča koja, po nama, ne pije vodu, videćemo kako će se završiti.