Barsa - Pakt sa Nejmarom, strah od novog slučaja "Ikardi", da li je ovo idealan scenario prelaznog roka?

Barselona je i dalje na naslovnim stranama iz pogrešnih razloga, i dalje se spekuliše oko Setijenovog naslednika, videćemo hoće li trener preživeti jul i eventualni, da ne kažemo izvesni gubitak titule.



Sa druge strane, posao oko Pjanića je završen, na talonu ostaju još dvojica, Lautaro Martinez i Nejmar. Jedan ili obojija, pitanje je koje muči katalonske medije.



Navodno, Nejmar ima dogovor sa PSŽ još od prošlog leta, da ako Barsa plati oko 150 miliona može da ide. Sa druge strane za Katalonce je to misaona imenica ako ne ubave Grizmana, Umtitija i Dembelea, jednog ili dvojicu u trampu. Grizman ne želi da ide, ali ista je bila situacija sa Arturom, pa je na kraju Brazilac završio u Juventusu.



U tom slučaju, Nejmar bi prihvatio ogromno smanjenje plate i vratio se u Kataloniju. Sa druge strane stoji ugovor, 45 miliona po sezoni da ostane u PSŽ, ali kako tvrde mediji u Španiji i Francuskoj on svim silama želi natrag u Barsu, međutim od njega ništa ne zavisi.











Što se Lautara tiče, Barsu ne brine to što će klauzula isteći za par dana. Oni naime neće platiti 111 miliona evra, a uzdaju se u volju igrača. Iz Argentine stižu informacije da Lautaro ćuti jer ne želi da pravi problem Interu tokom prvenstva, ali da je već rekao i Konteu i Maroti da hoće u Barselonu i da ni u kom slučaju neće potpisati novi ugovor.



U Interu postoji bojazan od novog slučaja "Ikardi", ali ni oni ne popuštaju, traže 90 miliona plus Firpa. Barsina ponuda je zakucana na 65 plus levi bek, ili eventualno Emerson koji je na pozajmici u Betisu. Mada mladi brazilski reprezentativac igra kraj desne aut linije, nije jasno zbog čega bi ga Inter kupio nakon što je doveo Hakimija.







U svakom slučaju, u Barseloni su uvereni da će uspeti da privole Grizmana ili Dembelea da budu deo sporazuma za Nejmara, ali i da će do početka avgusta kada se Serija A završava stići Lautaro.



To bi bio i idealan scenario prelaznog roka, ali za sada nema naznaka da su ovi poslovi blizu završetka.