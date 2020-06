Barsa odustala od Lautara, tu su bombastični i plan B i plan C!

Barselona neće imati novca da otkupi Lautara Martineza, jer Inter ne odustaje od ideje da u obzir dolazi samo klauzula od 111 miliona evra i kojoj rok ističe 15. jula.



Skaj sport je danas plasirao bombastičnu informaciju da bi Barselona u tom slučaju mogla da se okrene drugim metama.



Prva alternativa, odnosno plan B je Pjer-Emerik Obamejang, koji je već dao zeleno svetlo Barsi i spreman je da napusti Arsenal, godinu dana pre isteka ugovora. Kao što znate, Obamejang je odbio više puta da obnovi ugovor, a ovo leto je poslednja šansa da Arsenal zaradi od njegove prodaje i traži oko 25 miliona za 31-godišnjeg igrača.



Skaj je lansirao još jednu bombu, a to je da Barsa sada čak razmatra da dovede i Edinsona Kavanija, koji je slobodan i već od 30. juna može da dođe bez obeštećenja. Kavani je odbio ponudu Pari Sen Žermena da ostane do kraja Lige šampiona, ne želi da rizikuje transfer u novi klub, naročito ako je to Barselona.







Barsa je od početka godine svesna da mora da pronađe zamenu za Luisa Suareza, koji ne može da iznese sam celu sezonu, dok je Antoan Grizman podbacio na poziciji "devetke", ali ruku na srce ne blista ni na ostalim.







Lautaro je najveća želja i napadač za narednu deceniju, ali problem je novac. Jasno je da su i Kavani i Obamejang samo privremena rešenja i lošije alternative, prvi ima 33 godine, isto koliko i Suarez, dok je napadač Arsenala dve godine mlađi.







Sve u svemu, novi napadač mora da dođe na Kamp Nou, samo da sačekamo i da vidimo koji...