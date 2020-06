Barsa očajna, ultimatum! Dibala "crno-beli Galaktiko", Juve prodaje četvoricu!

Paulo Dibala je ovih dana dovođen u vezu sa Barselonom, ako Lautaro Martinez ne sleti u Kataloniju. Pregovori su stali, a kako pišu mediji u Španiji nema šanse da Barsa isplati klauzulu. On hoće da uz novac pošalje i nekog igrača, verovatno Firpa, ali Inter insistira na klauzuli.



Na ruku im ide to i bez obzira što želi u Barselonu, "Bik" neće praviti problem da ostane u Interu, niti naterati klub da ga proda.



Klauzula važi u prvoj polovini jula, tačnije do kraja prve nedelje, ako je Barsa ne plati, moguće je da će Inter staviti tačku na pregovore i sačuvati svoj biser. U tom slučaju, ponudili bi znatno veći novac Lautaru za ugovor, ali i da izbrišu, ili povećaju klauzulu.



U tom slučaju, navodno, Barseona bi se okrenula Dibali.



Ali, zamisliti da Juve proda "La Hoju", iako je bio spreman na to je nemoguće. Mada, Dibala mora da produži ugovor, kako mu narednog leta ne bi pala cena jer bi ušao u poslednju godinu obaveze prema Juventusu.











Argentinac je rekao da produžetak zavisi od kluba, diplomatski im je poručio da za vernost, odnosno to što je odbio da ode u Englesku očekuje povećanje. Sada prima 7.5 miliona evra, očekuje da ga klub izjednači sa De Lihtom koji će primati 12 u narednim godinama. Juventus već plaća Ronaldu 30, moraće da se oslobode nekolicine igrača kako bi otvorili prostor u budžetu za Dibalinu platu.



Miralem Pjanić ima 6.5 miliona, hoće samo u Barsu, Iguain 7.5 ostaje mu još godinu ugovora, klub želi da ga se oslobodi. Dodajte na to Rabioa koji se nije snašao, a plata mu je oko 7 miliona. Na kraju Bernadesko koji je na 4 miliona, kada se preračuna u bruto plate, ova četvorica igrača koštaju Juventusov budžet 43 miliona evra.











Jasno je zbog čega su na prodaju, i kako bi se napravio prostor za Dubalinu platu. Klub treba da napuste i Rugani koji prima 3.5, De Šiljo koji prima 3, Perin 2.3, jasno sve te uštede bi ušle u fond za pojačanja, Juventus želi Milika, Emersona Palmijerija, Žorginja ili Veratija kao i Kjezu iz Fiorentine.