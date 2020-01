Barsa očajna - Na kraju, Albanac predvodi napad!

Barsa je očajna.



Tačnije, kastiljanski listovi dižu temperaturu jer 36 sati pre kraja prelaznog roka ne uspevaju da nađu napadača. Tim je između čekića i nakovnja, ako promaše kao sa Kutinjom i Dembeleom to će jasno doneti probleme na leto, neće imati novca za klauzulu Lautara Martineza.



Otpao je Rodrigo kao preskup, nema dogovora sa Valensijom, Ajaks nije hteo da čuje da pusti Tadića, a u klubu nisu sigurni da bi Berardi iz Sasuola koga su želeli ranije bio rešenje.



Zbog svega toga, klub ne vuče poteze, plašeći se greške.



Šta Abidal ima na umu?



Da proda nekog igrača to je nemoguće, Rakitića neće niko, otišao je Karles Perez na pozajmicu, kao i Todibo u Šalke, ali to nije dovoljno. Igrači klase Obamejanga vrede oko 60 miliona, ali im je Arsenal tražio 100. Ne treba zaboraviti ni da Bajern neće otkupiti Kutinja, pa će Katalonci imati problem više na leto.



Legitimno je pitanje zbog čega Dembele, Ansu Fati, Mesi i Grizman nisu dovoljni?



Pa, prvo jer je Dembele sklon povredama, Fati neiskusan, a kada se pogleda statistika, u 42% golova je učestvovao teže povređeni Suarez.



To plaši i Abidala i Setijena. Pokušavaju sa Vilijanom kome ističe ugovor, ali on nije klasični napadač, Ričarlison jeste, no Totenhem neće ni da čuje da ga se odrekne.



Da li je rešenje u Reju Manaju, igraču iz Barselone B koji je jedini napadač u drugoj ekipi, nakon što je Markeš otišao u Juve, a Abel Ruiz u Bragu.



Ovaj albanski internacionalac je bio u Albaseteu, kao pozajmljeni igrač Milana, dao je sedam golova u 30 utakmica. Inter ga je slao na raznem pozajmice, na kraju je eto stigao do druge ekipe Barselone i ko zna možda neočekivano dobije šansu.



Za Albaniu je odigrao 11 mečeva, postigao 3 gola. Abidal i Setijen smatraju da je bolje da njemu da pruže šansu nego da u panici dovode igrača kao Boatenga prošle sezone koji gotovo da nije odigrao nijedan meč.



Niko nije impresioniran, ali šta je tu je, klub jednostavno nema novca za veliko pojačanje...