Mladi fudbalski reprezentativac Španije Horhe Kuenka prešao je danas iz Barselone u Viljareal.







Kuenka je potpisao ugovor na pet godina sa klubom za koji je navijao od detinjstva, preneli su španski mediji.



Ovaj 21-godišnji štoper će sada otići na pozajmicu u drugoligaša Almeriju do kraja sezone.



Kuenka je imao samo jedan nastup za prvi tim Barselone, i to u oktobru 2018. protiv Kulturala u Kupu kralja.



Do sada je igrao za Barselonu B, a klub je na njegovom odlasku zaradio 2,5 miliona evra.