Barsa našla brzo rešenje za napadača, mora da se štedi za pojačanje leta!

Barselona traži napadača koji će privremeno rešiti problem, nakon povrede Luisa Suareza, izgleda da će teško uspeti da kupi Obamejanga jer bi to značilo da odustaju od najvećeg letnjeg pojačanja.



Kako se to obično kaže, brzo rešenje bi bilo Olivije Žiru ili Fernando Ljorente, sa druge strane Rodrigo iz Valensije bi mogao da stigne na pozajmicu sa otkupom.



Ali, Barselona mora da štedi.



Razlog je kupovina leta, naime već su prelomili, s obzirom na odustajanje od Nejmara da plate klauzulu za Lautara Martineza koja važi u prvoj polovini jula i to samo za klubove van Serije A.



On ima otkupnu cenu od 111 miliona evra, ako to Barsa plati, sve je na igraču, Inter se neće pitati ništa.



Lautaro igra sjajno ove sezone i već je postigao 15 golova, Inter mu nudi novi ugovor kako bi nekako izbrisao klauzulu i sprečio ga da ode iz kluba.