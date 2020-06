Barsa - Između "krađe" i prodaja, prvi transfer završen, šta sledi?!

Barselona je u šoku posle suđenja na sinoćnjoj utakmici Reala, ali nema puno vremena, iako su katalonski mediji prepuni priča o VAR "krađi", o favorizovanju jedinog rivala u borbi za titulu, uporedo sa brigom o gubitku titule, klub pokušava da završi što pre neke poslove u prelaznom roku.



Izgleda da su se oko Pjanića dogovorili, Artur je suočen sa činjenicom da mu nema budućnosti u klubu pristao izgleda da se preseli u Juventus, trampa će biti obavljena, a Brazilac je privučen i ponudom od 5 miliona evra godišnje.



Ali, to nije sve, i dalje visi posao oko Lautara Martineza, Inter traži da Barsa isplati klauzulu, što čini se, nema šanse, bez neke trampe ovaj transfer ne može da prođe.



Ali, i pre toga, Katalonci pokušavaju da se oslobode igrača, da prodaju Kutinja, na ruku im ide činjenica da će Njukasl dobiti nove vlasnike koji su spremni da izdvoje oko 70 miliona evra za Brazilca i da mu garantuju platu od 14 miliona evra. Uz njega, Todibo koji je na pozajmici u Šalkeu bi takođe mogao da ode za 20 miliona, pa bi taj novac bio upotrebljen za kupovinu Lautara što je prioritet.



Iako sa vremena na vreme se pojavljuju informacije da je i dalje aktuelan povratak Nejmara, od toga nema ništa. Čak i da ne stigne Lautaro, Nej nije opcija.







On je izgubio na sudu od Barselone, mora i da plati sudske troškove, ništa od novca koji je potraživao za lojalnost od 2017. ali i pre toga, iako je nudio da povuče tužbu, u klubu nisu bili zainteresovani. Novac je prevelik, 170 miliona nemaju, plus Nejmarova plata, čak i da je smanji bi ih uvela u neizdrživu finansijsku situaciju. Oskar Grau direktor finansija je to saopštio čelnicima kluba još pre nekoliko meseci, pa je jasno da će Pjanić i Lautaro biti jedina zvučna pojačanja, a ako se ne dogovore sa Interom, pokušaće da dovedu nekog drugog napadača, ili će jednostavno koristiti Fatija ili Mesija kao "lažne devetke" kada Setijen ili možda neki drugi trener bude odmarao Suareza.