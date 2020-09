Barsa ima novu "devetku", Mesi neće biti zadovoljan!

Da li ovako planiraju da naprave konačno veliki projekat? Nismo sigurni da je pravi izbor, ali Memfis Depaj je na korak od potpisa za Barselonu!



"Post Junajted" je plasirao ekskluzivnu informaciju o ovom transferu za koji će Barselona platiti Lionu 25 miliona evra.



To nije ogromna cena, naročito ako se uzme u obzir današnje tržište, ali treba istaći da je Depaj ušao u poslednju godinu ugovora. Pitanje koje se postavlja jeste - da li će Depaj biti nova "devetka" Barselone i da li je on još jedan igrač u nizu koji "nema poziciju" u timu?



Jer, Antoan Grizman nije imao svoju u prvoj sezoni, slično je bilo i sa Filipeom Kutinjom, a Depaj sigurno nije klasičan napadač koji je potreban Barseloninom stilu. Po vokaciji on je krilni napadač ili polušpic, a Barsa na papiru ima najviše takvih igrača. Tu su Mesi, Grizman, Dembele, Ansu Fati, novajlija Trinkao, pomenuti povratnik Kutinjo, pa bi se reklo da je to previše igrača za tri pozicije.



Navodno, Ronald Kuman planira promenu formacije, Barsa će igrati 4-2-3-1, a svi veruju da će Mesi konačno biti prava "desetka", pa ostaje da vidimo gde će igrati Depaj.



Luis Suarez je, nažalost, otpisan i najverovatnije ide u Juventus, Barsa je morala da se odrekne njegove ogromne plate od blizu 25 miliona evra, koliko će platiti Depaja.







Reklo bi se da Barsa nastavlja da luta sa pojačanjima i da krpi rupe, baš kao što je i Mesi rekao u svom intervjuu, plan ne postoji i tek sada niko ne može ni da pretpostavi kako će igrati i izgledati renovirani tim.











Kuman želi da Kutinjo ostane, a ujedno najavljuje igru sa brzim krilima, a to nije ni Brazilac, a više nije ni Depaj koji se profilisao kao igrač koji napada kroz sredinu, kao polušpic i špic, ali u Barseloni je ta pozicija ipak najteža.







Uz to, Kuman želi Grizmana kao prvog napadača, što dodatno baca sumnju na ideju da dovede Depaja...







Da, potpuna konfuzija i totalni haos u Barseloni se nastavlja, i Mesi ima puno razloga za nezadovljstvo.