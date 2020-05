Barsa ima još bolji plan B, ali kvartet stopira ceo prelazni rok?!

Ako ne može Miralem Pjanić, može Fabijan Ruiz?



Tako piše katalonski Mundo Deportivo, koji tvrdi da će Barsa svakako pokušati da osveži vezni red, čak i ako ne postigne dogovor sa Juventusom oko Miralema Pjanića.



Juventus je bio izričit u nameri da dobije ili Artura Mela ili Ansua Fatija u zamenu za Pjanića, ali je Barsa odbila i ponudila druge igrače, koji ne zadovoljavaju ukuse Stare dame.



Sada navodno Barsa želi i Fabijana Ruiza, koga je upravo Kike Setijen lansirao kao trener Betisa, a 24-godišnji vezista je u nekoliko navrata i javno poručivao da je on najzaslužniji za razvoj njegove karijere.



Problem je svakako Aurelio De Laurentis, poznat po tome da precenjuje svoje igrače i da ga Napoli neće pustiti tako lako.



Ipak, navodno je Ruiz odbio da produži ugovor, a uz želju da pređe u Barsu, to bi mogao da bude još jedan presudan faktor.



Postavlja se još samo pitanje kako Barsa da dovede svoje želje usled velike krize, a danas je španski El Konfidensijal plasirao još jednu logičnu informaciju.



Arturo Vidal, Ivan Rakitić, Filipe Kutinjo i Artur Melo kategorički odbijaju da napuste klub, a razlog za to jesu ogromna primanja. Oni smatraju da ni u jednom klubu ne mogu da dobiju toliku platu, stoga ne nameravaju da odu iz Barselone.









Rakitić i Vidal ulaze u poslednju godinu ugovora, Barsa će na sve načine pokušati da ih se odrekne, nudila ih je Interu i Juventusu za Lautara Martineza i Miralema Pjanića, ali do dogovora nije došlo.





Barsa je ubeđivala i Artura da pređe u Juventus, ali je Brazilac zacrtao da želi da se dokaže u klubu, dok je Filipe Kutinjo opet na vetrometini, pa ga Katalonci sada nude i za 10 miliona evra na jednogodišnju pozajmicu. Ipak, problem je što niko ne želi i ne može da pokrije njegovu platu od 14 miliona...





Sve u svemu, da bi Barsa na bilo koji način poslovala ovog leta, mora da se najpre odrekne trojice, četvorice igrača, no za sada, to ne ide po planu.