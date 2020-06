Barsa i Inter daleko od dogovora, ovo su tri opcije za "Bika" iz Argentine!

Nema dogovora, a sa stanovišta italijanskih i španskih medija nije ni verovatan. Kako kažu u Španiji, problem su 20 miliona, tačnije, Barselona ne može da plati 90 plus jednog igrača, što traži Inter, oni nude 70 i Žuniora Firpa koji realno ne vredi toliki novac.



Inter je to odbio, prihvata levog beka i kako rekosmo 90 miliona u kešu.



Sada su oba kluba praktično u ćorskokaku, Martinez ima ugovor do 2023. i prima smešan novac, oko 1.5 milion ebra, Inter mu nudi da suma bude oko 5, ali da izbriše klauzulu, no u Barsi bi uzeo duplo više.



Argentinac želi da ode, ali će biti nemoćan, klub od njega traži da se koncentriše na fudbal, protiv Napolija u kupu se nije video na terenu.



Klauzula je 111 miliona i važi do 7. jula, Inter je poslao ultimatum u Kataloniju, posle toga više neće ni pregovarati.



Ipak, mnogi tvrde da samo podižu ulog jer navodno već imaju dogovor sa Obamejangom koji je najrealnija meta. Marota pokušava da izvuče 80 miliona plus dva igrača, ali da jedan od tih ne bude Vidal.



Jer, Čileanac ima velika primanja, mnogo godina, plus Barselona ga 12 meseci pre isteka ugovora procenjuje na 20 miliona što niko neće platiti u Evropi.



Mediji u Italiji sada spekulišu, opcije su 80 miliona plus Firpo i eventualno Semedo, no to će Barsa teško pristati, ili da uz novac stigne Dembele na dvogodišnju pozajmicu, što ni sam igrač neće prihvatiti.











Malo je manevarskog prostora, ako klubovi ostanu ukopani u ovoj situaciji, Barseloni se vratio Suarez, proigrao je Fati, sada je pitanje da li im je potreban Lautaro ili će se možda okrenuti nekom jeftinijem rešenju, a kupovinu ostaviti za sledeće leto.



Bilo kako bilo, u ovom trenutku, ono što je izgledalo izvesno sada je prilično daleko.