Barsa donela odluku oko Suareza? Ovo je zaista užasan scenario!

Nema dogovora, ulazimo u ključnu nedelju. Luis Suarez ne odustaje, nije bio u kombinaciji za tim protiv Nastika, ali se vratio treninzima, ispunjava svoje obaveze.



Juventusu se žuri, ali Suarezu savršeno odgovara da ostane u Barseloni.



Naime, on se neće odreći poslednje godine ugovora, to su njegovi advokati saopštili Barseloni koja preti da će preduzeti drastične mere.



Ako već moraju da plate 15 miliona evra, onda neće ni pustiti Suareza, već će on morati da sedi godinu dana na tribinama, Kuman ne računa na njega, a degradiraće ga da ne trenira sa timom.



Ali, Urugvajac se zainatio, biće slobodan na kraju sezone, za njega je jedino bitno da izvršava profesionalne obaveze, a klub je dužan da mu obezbedi trenera.



Suarez bi, ako želi u Juve, u naredna dva dana trebalo da raskine ugovor, položi italijanski jezik ove nedelje na univerzizetu za strance u Peruđi, uzme pasoš i stavi se na raspolaganje Pirlu. Već je kasno za Sampdoriju, ali trener traži od kluba da što pre reši pitanje napadača i za Juve je lakše da uzme Džeka od Rome.









Videćemo kako će završiti tek, bio bi to zaista ružan rasplet, Suarez je legenda Barse...