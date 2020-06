Barsa baš očajna, posle Juventusa i Inter, ponudila trampu Murinju! Ovo je scenario!

Barselona će probati da se pojača trampama, to nije tajna, ali osim one u kojoj pokušava da dovede Pjanića u zamenu za Artura (koji ne pristaje da ode), kao i da završi posao sa Interom oko Lautara, sada pregovaraju sa Totenhemom.



Naime, Murinjo bi želeo da dovede Kutinja, upari ga sa Vilijanom koji je slobodni agent i mogao bi da se preseli među "Pevce", ali Barsa bi samo dva igrača, odnosno jednog od dvojice.



Jedan je Alderveireld koji je stub odbrane Totenhema, i koga bi se Murinjo teško odrekao. Plus, ova opcija je nerealna, razlog je to što odlični Belgijanaca ima 31 godinu i njegova vrednost je ipak manja nego Kutinjova.



Ali, kada je Ndombele u pitanju, posao bi mogao da bude realan. Naime, ovaj fudbaler je najskuplje pojačanje u istoriji kluba iz Londona, cena mu je bila 80 miliona, nije se snašao, Murinjo ga i ne ceni puno, ali je Levi zabranio da ga proda, jer ne može da prihvati gubitak, sada je cena Francuza manja. On ima 23 godine, Barsa ga je već želela, videćemo da li bi Totenhem zagrizao udicu ako ponude Kutinja.











Što se Lautara tiče, ništa novo, jednostavno, on će čekati, ali priča se da će stupiti u akciju ako Inter odustane od pregovora i 7. jula kada ističe klauzula spusti zavesu na transfer. Argentinac jasno želi u Barselonu i traži od sadašnjeg kluba da popusti, prihvati ponudu, novac i jednog igrača, najverovatnije Semeda, kako bi zaigrao sa Mesijem. Ali, Inter već pregovara oko Beljerina, pa je jasno da ako ovaj transfer prođe, Semedo ne dolazi u obzir kao roba za trampu...