Barsa bacila 250 miliona, Kuman "moli" za desetinu te sume i biće zadovoljan!

Ronald Kuman je prihvatio klupu Barselone u najtežem trenutku - pred smenu uprave i smenu generacije o kojoj se priča već godinama unazad.



Holanđnin je od uprave zatražio tri pojačanja, štopera, vezistu i napadača, jedino je dobio Desta umesto Semeda.



Sada, ponovo ističe da želi Depaja i Vajnalduma, svoje sunarodnike kojima ističu ugovori 30. juna i u januaru će biti na popustu.



"Smatram da bi našoj ekipi dobro došla dodatna širina u sastavu, naročito kada je reč o igri bez lopte. Stoga, smatram da bi Žoržinjo Vajnaldum bio odlično pojačanje u tom smislu. Đini odlično oseća prostor, on iz veznog reda na fantastičan način može doći do gola i iskreno verujem da bi on mogao mnogo pomoći u našoj igri", rekao je Kuman i potom se osvrnuo na Depaja:



"Pokušaćemo opet u januaru, zato što bih baš želeo da ga imam u ekipi. Ne mogu da utičem na finansijsko stanje u klubu i da znam kakvo će biti u januaru, ali se nadam da ćemo ga dovesti. Letos je njegov transfer propao samo zbog pravila La Lige i ograničenja za platni budžet", rekao je Kuman.









Katalonski mediji istovremeno izdvajaju Antoana Grizmana i Osmana Dembelea, koji su ponovo podbacili u porazu od HEtafea. Dembele je posle 325 dana prvi put bio starter i bio je najgori na terenu. Izgubio je 16 lopti, od toga čak 14 u prvom poluvremenu, uz sedam netačnih dodavanja, zbog toga ga je Kuman izveo posle sata igre i uveo Ansua Fatija.



Grizman je dobio poziciju "devetke", imao je jednu odličnu šansu, izašao je sam na golmana i poslao loptu nebu pod oblake. To je bio njegov 28 šut ove godine, a postigao je samo dva gola, 26 je promašio.







Spekuliše se da je "narednik" Kuman već odlučio, Dembelea i Grizmana čeka klupa u narednim mečevima, jer su daleko više pokazali Pedri, Fati, Kutinjo, uz naravno Mesija.









Navijači, a i mediji, čak i oni naklonjeni Bartomeuu, tvrde da je Barsa bacila oko 250 miliona evra za francuski tandem. Dembele je stigao za 105+40 miliona iz Borusije Dortmund, do sada je od bonusa isplaćeno oko polovine, dakle, koštao je Barsu 125, dok je 120 bila klauzula za Grizmana.



Kumanu sada sve rešava desetina toga, za 25 miliona na zimu bi mogao da dovede i Depaja i Vajnalduma, jer Lion ne može da dobije više od 10, a Liverpul od 15, samo šest meseci pre isteka ugovora.



Ne treba zaboraviti da je u priči i dalje Erik Garsija, koji takođe čeka zimu da Siti pristane da ga pusti da se vrati kući.



Deluje da Kuman ne može da dočeka zimski prelazni rok...