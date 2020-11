Baloteli pred novim klubom, treniraće ga jedan od dvojice bivših Zvezdinih trenera?

Mario Baloteli čeka, ali najverovatnije da će napustiti Evropu. Turski klubovi nisu zainteresovani kako je pričao Rajola, nema ponuda na zimu, a i njegova plata je velika za timove poput Đenove ili čak Parme koja se pominjala.



I dalje je praktično jedina opcija Brazil i to Vasko de Gama. Ovaj klub je ligu završio kao 12. prošle sezone, nije se proslavio ni u šampionatu Karioka, gde su bili sedmi. Vasko je dugo bez uspeha, krajem veka su osvojili Kopa Libertadores, ali su u ovom veku par puta ispadali iz lige.



"Div sa brda" kako ih zovu, je zapao u prosečnost, u brazilskom šampionatu su tek par mesta iznad linije ispadanja, nedavno je stigao Rikardo Sa Pinto bivši trener Crvene zvezde, ali ostaće samo do kraja sezone. Rezultati se baš nisu popravili u poslednjih mesec dana, jedna pobeda u pet mečeva, ali realno i nemaju tim za veće domete.



Priča se da bi na zimu Sa Pinta trebalo da zameni još jedan bivši trener Crvene zvezde, Valter Zenga koji bi Baloteliju ipak olakšao adaptaciju na novi tim. U ekipi nema Evropljana, tu su par Argentinaca, a od poznatijih igrača, za Vasko nastupaju Leandro Kaštan bivši štoper <rome, Leo Matos, Breno koga se sećate iz Bajerna, ali kako rekosmo to nije tim za neke ozbiljne izazove.