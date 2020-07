Bajka se nastavlja! Evo šta je Bijelsa spremio za PL, Engleska ne može da dočeka novu sezonu!

Uz silan novac od TV prava, Lids je klub koji računa na ogroman broj navijača, pun stadion, ovo će biti nova situacija, imaće mnogo više para plasmanom u ligu.



Oči javnosti uprte su u klub, direktor Viktor Orta se već rastrčao, ali je prvi potez vezan za trenera. Bijelsa je dve sezone radio za šest miliona ukupno, što je za Čempionšip velika suma, ali sada ga očekuje bolji ugovor.



Navodno, Lids mu je ponudio produžetak (ugovor Argentinca ističe krajem naredne nedelje) i on će biti 8 miliona godišnje, što će ga učiniti jednim od najplaćenijih trenera lige.



Orta je već obezbedio dva pojačanja, pretpostavlja se nakon konsultacija sa trenerom. Džek Harison će ostati, dogovor sa Sitijem je nova pozajmica, iako imaju opciju da otkupe odličnog krilnog napadača. Lakše bi bilo jasno da postane njihov igrač, jer bi to otvorilo prostor za novu pozajmicu (ograničen je broj pozajmljenih igrača u PL), ali ne žele da kvare dobre odnose sa Gvardiolom.



Takođe, zadržaće Heldera Kostu, Portugalca su otkupili pre par dana od Vulvsa, dogovor je realizovan.



No, šta je sa pojačanjima. Ben Vajt će se verovatno vratiti u Brajton, njega žele veći klubovi, čak i Liverpul, pa će dovođenje novog štopera biti jedan od prioriteta. Takođe, pominje se nekoliko golmana, Orta traži po Španiji iskusnog čuvara mreže, mišljenje je da Kiko Kasilja nije dovoljno dobar za PL.



Ono što hrabri Radrizanija, vlasnika kluba je što ima trenera zvezdu, Bijelsa je spreman da privuče vrhunske igrače. Lids pokušava da izbegne otkup Kevina Augustina koji je bio promašaj, ali Lajcig tvrdi da je transfer obavezan jer su se Jorkširci plasirali u PL. To je 20 miliona evra, podsetimo ovaj fudbaler se nije ni vraćao posle restarta, pa bi čitav spor mogao da se prenese pred UEFA.













Bijelsa je, kako tvrde izvori bliski Argentincu, osim štopera, tražio i napadača, jednog ili dvojicu. Ideja je Odson Eduard iz Seltika, bivši fudbaler PSŽ koji je dovođen u vezu sa Junajtedom.



Imaju Bamforda i veterana Pabla Ernandeza, ali mnogi veruju da je potreban špic koji će garantovati golove, neko kvalitetan i iskusan, Lids je promašivao mnogo šansi uostalom prošle godine zbog toga nisu ušli u ligu.











Orta je naučio lekciju iz Boroa, kada su ušli u PL doveo je veliki broj poznatih fudbalera, ali je Mildsbro ispao. Lids će pre primeniti recept Šefilda, zadržati ekipu iz Čempionšipa i dovesti dva ili tri skuplja igrača, kako rekosmo Bijelsina reputacija je veliki plus i na taj način formirati ekipu. Iako navijači pričaju o borbi za Evropu, cilj Lidsa u prvoj sezoni biće da izbegnu borbu za opstanak.