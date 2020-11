Bajern "tera" Alabu na zimu? U igri pet klubova, ali ko može da ga plati?!

David Alaba i definitivno napušta Bajern Minhen, pošto nije uspeo da postigne dogovor oko produžetka saradnje.



Zvuči neverovatno da se tako nešto desilo, Alaba je u najboljim godinama, prošao je mlađe kategorije Bajerna, u kom je već 12 godina.



Ipak, Pini Zahavi je uporno zahtevao ogromna primanja, Bajern nije želeo da remeti hijerarhijsku lestvicu na platnom spisku i došlo je do tačke pucanja.



Oglasio se i sportski direktor Hasan Salihamidžić, koji je potvrdio da klub više neće pregovarati sa Alabom, te da bi bila prava katastrofa da takav igrač ode bez obeštećenja. U prevodu, Bajern bi mogao da ga pusti na zimu i da zaradi neki novac.



"David može da ide, to smo već poručili njegovom agentu, više nećemo pregovarati. Svi smo profesionalci. Veoma cenimo Alabu, on je vrhunski igrač i veoma važan za nas. Najveći udarac za nas bi bio da ode bez obeštećenja", rekao je Salihamidžić.







Italijanski mediji su odmah plasirali da ga žele Juventus i Inter, ali nemoguće je da klubovi iz Serije A imaju 20 miliona godišnje da mu daju za platu. Juve je već u "problemu" zbog Ronalda, a Inter neće imati tu snagu da ga ubedi i na sportskom planu.



Pominje se Real Madrid, mada je utisak da bi ga Florentino Perez doveo samo da ne ode u Barselonu, koja vapi za novim levim bekom. Real je prošlog leta doveo Mendija za 50 miliona, a tu je i dalje Marselo.



Uvek je tu i PSŽ, koji je ostao bez povređenog Huana Bernata i potreban im je levi bek.



I za kraj, tu je Liverpul, koji u ovom trenutku zvuči kao najbolja opcija. Pre svega, Klop ima problema u odbrani, ako Alabu vidi kao štopera, biće idealno pojačanje, jer je Van Dajk u autu godinu dana, a Matip je rovit stalno...



Ostala je Barselona, koja bi jako volela Alabu u svom timu, ali na zimu je ovako nešto praktično nemoguće, jer Kataloncima zaista preti bankrot ako igrači ne pristanu na 30% smanjeje plata.



Dakle - Real, PSŽ, Inter, Juve ili Liverpul? Ili možda neko šesti sve "pokvari"?