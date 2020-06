Bajern proslavio osmu u nizu, ali kakav tim spremaju, prvo trampa sa Realom!

Pošto su na praznom "Vezeru" proslavili titulu, fudbaleri Bajerna se okreću avgustu, već su pred četvrtfinalom Lige šampiona, niko ih ne može otpisati, probaće da se domognu titule evropskog prvaka, ali klub radi na dovođenju pojačanja.



I dalje se čeka Sane koji se oporavio, ne želi da potpiše novi ugovor sa Sitijem, a Bajern će ga platiti oko 50 miliona evra sa bonusima, to je njihova poslednja ponuda i čini se da Siti nema mnogo izbora.



Uspeli su da završe posao sa Perišićem, otkupiće ga od Intera za oko 15 miliona evra, pet manje nego što je bilo predviđeno, a ugrabili su i Kuasija iz PSŽ, talentovani štoper je slobodan igrač.



Kai Haverc ostaje meta, ali on je bliži Realu, mada ni Madriđani, ni Bavarci neće platiti 100 miliona koliko traži Leverkuzen. Upravo sa Realom bi mogli da sklope ključni posao, da dovedu Hakimija iz Dortmunda koji je igrač Reala, a da Lukasa Ernandeza pošalju natrag u Madrid, ali ne u Atletiko, već u Real. On je njihovo rekordno pojačanje, ali nije se baš snašao. Jedna od solucija, ako ta trampa ne uspe je da dovedu na pozajmicu sa otkupom talentovanog Seržinja Desta iz Ajaksa.



Za Alabu će stići ponude, ali čini se da Austrijanac ne ide nigde, ostaće Nojer, Miler, Gorenka, jasno Dejvis, Kikih, Gnabri. Agent Korentina Tolisoa tvrdi da nema govora o odlasku, a klub će napustiti Odriozola i Kutinjo koji su na pozajmicama, verovatno i Havi Martinez, podsetimo ranije je kupljen golman Šalkea Aleksander Nubel.













Upamekano nije opcija, ali Mark Roka iz Espanjola jeste, njega hoće i Real, a Bavarci čekaju i rasplet oko Vajnalduma, odnosno žele da vide hoće li Holanđanin i dalje odbijati da potpiše novi ugovor sa Liverpulom.



Na meti je i niz mladih igrača, Musaba iz Najmegena, Aron Hiki iz Hartsa, ali kako rekosmo, desni bek i Sane su prve mete, i eventualno još jedan ofanzivni vezni igrač.