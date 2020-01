Bajern nije završio šoping u Madridu, potez koji bi mogao da predstavlja "šamar" Dortmundu!

Bajern je završio posao oko dolaska Alvara Odriozole na pozajmicu iz Real Madrida i tako privremeno rešio pitanje desnog beka To Bavarce ne sprečava da razmišljaju o još jednoj kupovini u Madridu i to praktično na istoj poziciji pošto je Bajern navodno zainteresovan za transfer Ašrafa Hakimija.Najbolji mladi fudbaler Afrike blista na pozajmici u Bajernovom velikom rivalu Borusiji, ali on se ovog leta vraća u "kraljevski klub" što u Minhenu žele da iskoriste.Teško je pretpostaviti da će se Real odlučiti za Hakimija kao prvi izbor s obzirom da je tu neprikosnoven Dani Karvahal, ali Bajern bi morao da plati dobru cenu kako bi doveo 21-godišnjeg Marokanca u svoje redove.Istovremeno, možemo samo da zamislimo kako bi reagovali navijači Dortmunda...