Atletiku smrklo, Junajtedu svanulo?

Španci su juče debatovali oko scenarija za nastavak prvenstva. Jedna od opcija jeste da se sezona završi bez šampiona , ali bi mesta za evropska takmičenja pripala po trenutnoj poziciji u prvenstvu. Ovo bi za sobom automatski povuklo to da Atletiko Madrid ostane bez LŠ, što bi za sobom donelo i velike finansijske probleme.Jedan od takvih bi mogao iskoristiti i Mančester Junajted.Engleski klub već duže vreme prati igre Saula, španski vezista u svom ugovoru ima otkupnu klauzulu od 150 miliona evra i jak ugovor do 2026. godine.







Španski AS piše da bi ukoliko "jorgandžije" ostanu bez elitnog takmičenja morali da prave finansijske rezove što znači prodaju igrača. "Crveni đavoli" bi u tom slučaju ponudili Atletiku duplo manje od klauzule za Saula, to jest svega 75 miliona evra.



Igrač je velika želja "Old Traforda", videćemo da li će je i ispuniti.