Atalanta rešila najvažniju stvar oko Papua, kako će se rasplesti?

Nema ništa od dogovora Papua Gomeza i Atalante, Gasperini je ostao pri nameri da eliminiše Argentinca, a predsednik Perkasi je priznao da je priča završena. U ponedeljak se otvara merkato, situacija je kompleksna, Gomez hoće da ide, ali bez obeštećenja.



"Orobići" ga neće pustiti besplatno i to je jasno, traže blizu 10 miliona evra.



Teško je verovati da će neko toliko odvojiti za igrača koji je praktično eliminisan iz ekipe, iako ga žele PSŽ, Lacio i Inter.



Šta nudi Lacio?



Dva miliona evra za dve godine ugovora i to je najbolje što u ovom trenutku može da dobije, tačnije jedina konkretna ponuda.



Da li je to dovoljno, u PSŽ bi zaradio više, ali oni nisu sigurni da im je potreban, želi da igra, a Inter bi ga rado video u svojim redovima, no nema novca za obeštećenje i plus mora da se oslobodi par igrača.



Sve u svemu situacija nije laka, ali sigurno da Papuova budućnost leži daleko od Bergama.