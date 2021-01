Artetina "metla!", Španac zavodi red, pa stižu tri pojačanja posle kojih će Arsenal konačno biti dostojan svog imena?

Arsenal se rehabilitovao, stvari izgledaju bolje nego duple pobede nad Čelsijem i Brajtonom, a Arteta je sada učvrstio svoje pozicije. Ali, potrebna su mu pojačanja, plus da se oslobodi igrača na koje ne računa.



Teško će se otresti Ozila, ali želi da proda Čejmbersa Vest Hemu, a na plate bi mogao da uštedi još prodajama Sokratisa Papastopulosa koji ima platu od oko pet miliona godišnje, dok je Kolašinac praktičmo već otišao na pozamocu u bivši klub Šalke.



Na listi za odlazak su Soareš koji takođe ima solidnih četiri milioa, zatim Saliba koga treba poslati negde na pozajmicu, jer Arteta smatra da on u ovom trenutku nema dovoljno iskustva da dobije šansu.



Navodno neko se od iskusnijih fudbalera zakačio pred celom svlačionicom sa Špancem, zamerio je treneru da favorizuje neke igrače. Mediji nagađaju da li je u pitanju Papastopulos ili možda čak Džaka, tek u ovom trenutku jasno je da u klubu predstoji veliko čišćenje.







Kreativac je prioritet u prelaznom roku i čini se da bi Julijan Brant bio najbolje rešenje, on želi silno u PL, plus nije standardan ove sezone, imao 21 utakmicu, ali samo osam su bili startovi u Bundesligi.



Takođe, Arsenal traži štopera, jer se nada da će se osloboditi dvojice, pa su gledali Ibanjeza iz Rome, a pominje se kao rešenje za napad slobodni Dijego Košta.



Da li bi to bilo rešenje za tim koji baš teško daje golove, da li bi to vratilo Obamejangu prostor i sigurnost, i uopšte da li je Košta rešenje u ovom trenutku. Skauti "Gunera" su gledali Buendiju iz Noriča, čoveka koji je napravio najviše šansi u sve četiri profesionalne engleske lige u poslednje dve godine, ali su "Kanarinci" poručili da nemaju nameri da ga se odreknu.







U odbrani se pominje i dalje Tarik Lampti iz Brajtona koji može da igra desno i moguće je da bude dobra alternativa za Beljerina, ali kako rekosmo, i sam Arteta je rekao da će morati prvo da se oslobodi nekoliko igrača.







Mete kao Isko koji hoće u Sevilju, ili Auar iz Liona, pa i Sabicer iz Lajpciga su više kreacija medija, jednostavno male su šanse da naprave neki takav transfer u januaru.



Ali, sa Brandtom, jednim štoperom i eventualno napadačem, sigurno da bi tim bio jači...