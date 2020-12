Artetin plan, pojačanje iz Barse, pa Atletika i ovaj Arsenal jednostavno mora napred!

Arsenal traži pojačanja, najveći problem je kreativnost, kao i mali broj golova i to je nešto što će Arteta morati da popravi, ako misli da zadrži posao. Ono što je jasno je da neće uspeti da dovede prvu metu, Šobošlaija iz Salcburga jer je on već prosleđen "bratskom" Lajpcigu.



U ovom trenutku prva želja je Riki Puđ koji svim silama želi da ode iz Barse, smatra da Kuman nije fer i da mu ne pruža dovoljno šansu. Sa druge strane Barseloni ne pada na pamet da ga proda, Kuman ima ograničen vek trajanja, a Puđ je budućnost kluba.



Zato Barsa i ako igrač ode na pozajmicu neće dozvoliti nikakav otkup, i najradije bi da ostane u Španiji, pominje se Betis. Arsenal osim Puđa, gleda Nkunkua iz Lajpciga, Branta iz Dortmunda i Emijilana Buendiju iz Noriča, ali svi ti igrači su skupi.



Što se tiče napadača iskočilo je ime Dijega Košte.



On hoće da ode šest meseci pre isteka ugovora, pominju se kineski, brazilski i italijanski klubovi, ali povratak u PL nije isključen. Bio je meta Evertona, u Arsenalu bi imao kultni status, može još par godina da igra na visokom nivou.











Arteta veruje da njegov borbeni duh može da pokrene ekipu, da postane lider na terenu i probaće da ubedi gazde da ponude ugovor Košto na makar 18 meseci. Pre toga bi Brazilac trebalo da se oslobodi obaveze prema Atletiku, koji čeka dogovor sa Milikom ili nekim drugim napadačem.