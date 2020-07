Arteta zakukao, iz Amerike stigla poruka! Kršenje obećanja?

Mikel Arteta je zavapio nakon pobede nad Liverpulom da su timu potrebna pojačanja, da se i pored trijumfa nad ne baš zainteresovanim šampionom vidi velika razlika u kvalitetu i da "Guneri" moraju da ulože novac ovog leta.



Bivši kapiten je praktično prvi trener koji je otvoreno rekao vlasnicima da ono što troše nije dovoljno, smatra da ima veliki kredit, ali odgovor iz Amerike je navodno stigao brzo.



Naime, Sten Krenke neće posegnuti rukom u džep, on smatra da je kupio Pepea prošle godine za 80 miliona, da Arteta mora da ubedi ključne igrače da ostanu, a da bi eventualno Arsenal mogao da potroši oko 50 miliona evra u prelaznom roku.



To nije dovoljno ni za prvu želju menadžera Dajota Upamekana, Arsenal pokušava da ubaci nekog od svojih klinaca u sporazum, ali Nemci ne pristaju.



Parti je takođe preskup, a Real za otkup Sebaljosa traži oko 27 miliona evra. Da li je to previše u trenutku kada je štoper prioritet, teško je reći. Tek, jedna od realnijih opcija je kupovina Tajrona Mingsa koga hoće još par klubova, pa je i njegova cena 40 miliona.



Zbog svega toga Arteta je razočaran jer sa 50 miliona ne može da reši probleme koje ima, tim pre što je i slobodni agent Vilijan daleko. Obamejang nema ponuda, a ako proda Lakazeta, ne može da nađe pravu zamenu.







Sve u svemu, Arteta je upozorio da klub i tim ne mogu napred ako ne kupuju igrače, navodno je imao neka obećanja kada je preuzimao klub, ali "Tihi Sten" kako zovu vlasnika iz Kolorada neće ulagati novac iz svog džepa, tim pre što Arsenal neće još jednu godinu igrati Ligu šampiona.