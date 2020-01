Arteta pronašao rešenje za Arsenalove muke, stiže defanzivac kojeg je dve godine predlagao Gvardioli?!

Arsenal se muči ove sezone, upisali su tek šest pobeda u Premijer ligi u 24 odigrana kola, 10. su sa 30 bodova i jasno je da su daleko od toliko željene Lige šampiona.



Arteta je, čini se popravio situaciju, promenio je određene stvari, ali je jasno da će "Tobdžijama" biti potrebno vreme da naprave kontinuitet dobrih igara.



Najveća boljka je definitivno odbrana sklona kiksevima, utisak je da nemaju kvalitet u zadnjoj liniji, a novi trener se sprema to da promeni.



Naime, on je naložio upravi Arsenala da do kraja meseca angažuje ukrajinskog reprezentativca iz redova Šahtjora Mikolu Mativjenka.



Ovaj 23-godišnji fudbaler ima još 18 meseci ugovora sa klubom iz Donjecka, Arteta ga je snimio još pre dve godine i preporučio ga je Gvardioli u Mančester sitiju, ali do transfera nije došlo.



Sada bi Arteti želja mogla da bude ispunjena na "Emirejtsu", dva kluba su navodno u kontaktu i pregovaraju oko potencijalnog transfera talentovanog štopera.



Ipak, problem je što Šahtjor traži preko 30 miliona evra za njegove usluge, pa se u Severnom Londonu nadaju da bi mogli da ga dobiju na pozajmicu do kraja sezone, najverovatnije sa pravom otkupa.