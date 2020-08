Arteta osvojio kup i stavio devetoricu na prodaju! Ovo je plan, a ko su pojačanja?

Arsenal je osvojio kup, završio trijumfalno sezonu, nema razloga za veliko slavlje, ali vraćaju se u LE. Jasno, Arteta želi više, plasman u Ligu šampiona, no sa budžetom koji ima i rivalima koji se pojačavaju to je teška misija.



Doduše, neke procene su da plasman u Evropu vredi 30-tak miliona evra ako se stigne daleko, ali to niko ne može da garantuje.



Već smo najavljivali da Španac želi da pravi novi tim, da traži pojaćanja, ali da je vlasnik Krenke najavio tek 50-tak miliona, mada bi budžet mogao da bude veći ako se proda neko od ključnih igrača.



Engleski mediji tvrde da je u Arsenalu pravu supemarket, da bi klub mogao da proda devetoricu igrača.



Od onih nazvučnijih imena, Lakazet bi mogao da ode, ako Obamejang ostane, a videćemo šta će Barsa ponuditi za Beljerina. I Genduzi koji je razočarao postupcima na terenu i van njega je na prodaju, kao i Sokratis kome je već saopšteno da neće puno igrati.



Toreira od koga se mnogo očekivalo bi mogao da se vrati u Italiju, Urugvajac ni kod Emerija nije bio u dobrom položaju.



Arteta najveće promene želi u odbrani, ni Mustafi, ni Holding nemaju mesta u njegovim planovima, a teško će biti osloboditi se Ozila i njegovih 20 miliona godišnje, Nemac ima još sezonu ugovora.



Menadžer Arsenala želi da zadrži Sebaljosa na pozajmici, da dovede Kutinja kao deo posla oko Genduzija ili možda Beljerina, da uzme Vilijana iz Čelsija, kao i još jednog štopera uz Salibu koji stiže iz Sent Etjena.



Prva meta je Parti iz Atletika još jedan vezni igrač, a mnogo centalnih defanzivaca se pominje, videćemo na kraju za šta će se odlučiti, mogu li da dovedu Gabrijela, jer su mete kao Škrinjar, pa i Dijego Karlos preskupe.



Prioritet je zadržati Obamejanga, kapiten ima ponudu na stolu, još nije odgovorio, čeka Barselonu ili čak Liverpul, ali moguće je čak i da ostane do kraja ugovora, što Arsenal ne sme da dozvoli jer će ga izgubiti bez centa.



Bilo kako bilo, promene će biti velike, ali je pitanje koliko novca može prodajama da skupe "Guneri" jer svi znaju da na pomenute igrače Arteta ne računa...