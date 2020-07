Arteta odbijen, da li "tobdžije" mogu poslati bolju ponudu od ove?

Pred Arsenalom se nalazi još jedna utakmica do kraja sezone.



To će biti finale FA kupa sa velikim gradskim rivalom Čelsije, susret na "Vembliju" se igra prvog avgusta a onda sledi potraga za idealnim pojačanjima za prvu, punu sezonu Artete kao trenera Arsenala.



Jedan od prioriteta jeste Tomas Parti.



Engleski mediji navode da su čelnici Atletiko Madrida odbili ponudu od 25 miliona evra plus Mateo Genduzi. Pravo je pitanje da li "tobdžije" mogu bolje od ove ponude uzimajući u obzir finansijske (ne)mogućnosti kluba iz Londona. Navodno sam Genduzi vidi sebe u Barseloni, gde je spreman da počne kao igrač sa klupe a onda utaba sebi put u prvu postavu Katalonca.



Sa druge strane snažni vezni igrač Atletika je zainteresovan za prelazak na Ostrvo, videćemo da li dve strane mogu do dogovora. Pijaca je otvorena do oktobra.