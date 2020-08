Arteta kupio štopera!

Kako stoje stvari, Arsenal je oformio štoperski tandem za sledeću sezonu.Jedno mesto zauzeće Vilijam Saliba, kojeg su "Tobdžije" otkupile još prošlog leta od Sent Etjena, ali su ga ostavili u Francuskoj još jednu sezonu na kaljenju.Drugo mesto će, po svemu sudeći, zauzeti brazilski internacionalac Gabrijel Magaljaeš (22).Kako prenose engleski mediji, pozivajući se na italijanski "Calciomercato", Arsenal je postigao dogovor sa odličnim defanzivcem, dok je ispunio i zahteve Lila sa ponudom od 30 miliona evra za njegove usluge.Dakle, sve je praktično dogovoreno, ostaje samo da istekne rok koji je Lil ugovorio sa Napolijem.Naime, prilikom transfera Viktora Osimena u Napulj, postigli su sa italijanskim klubom džentlmenski dogovor oko sudbine Gabrijela, Napoli je imao pravo preče kupovine, ali samo do određenog trenutka.Klubu sa "San Paola" se ne žuri, neće dovoditi Brazilca ako za to ne bude potrebe, dakle samo u slučaju da prodaju Kulibalija.Kako je malo verovatno da će se to uskoro desiti, izvesno je da će Napoli ostati bez prava preče kupovine i da će Arsenal uskoro moći da kompletira transfer brazilskog reprezentativca u svoje redove.