Arsenalu treba još vremena, hoće li pazariti u Madridu?

Stigao je Dani Sebaljos minulog leta na pozajmicu u Arsenal.



U početku je igrao i to solidno, usledili su problemi sa povredama, a i veliki pad u formi "Tobdžija", koji je doveo i do promene na klupi.



Arteta ga nije previše koristio, počeo je u poslednjih par kola ozbiljnije da ga koristi i to je dalo rezultate, ali šef struke Arsenala nije imao dovoljno vremena da proceni svog zemljaka i donese odluku o eventualnom otkupu ugovora od Reala.



Dva tima sada idu ka tome da Sebaljos ostane još jednu sezonu na severu engleske prestonice.











"Tobdžije" bi da mu daju još jednu šansu, pre nego što odluče da li ga da otkupe od Madriđana, koji nemaju ništa protiv toga da ga ostave u Londonu.



Pojedini mediji sa Ostrva tvrde i da će Arsenal što pre pokušati da dogovori produžetak pozajmice sa "kraljevskim" klubom.