Arsenalova lista želja? Pa sa ovim budžetom, Arteta bi trebalo da bude Hudini da napravi tim za Ligu šampiona!

Ovo će biti najgora Arsenalova sezona u poslednjih četvrt veka u PL doduše Mikel Arteta snosi najmanju odgovornost za to, imaće šansu da spasi sezonu u finalu kupa.



Ali, bez obzira na to i plasman u EL, iz Amerike stižu obeshrabrujuće vesti, bez prodaje igrača, budžet za pojačanja će biti svega 30 miliona evra.



Za to Arteta ne može ozbiljno da pojača tim, mada se recimo navijači nadaju da će uspeti da privoli slobodnog agenta Vilijana da potpiše za klub.



Mete su Tomas Parti, Žoelson iz Sportinga, Malang Sar koji bi trebalo da formira štoperski tandem sa Salibom koji je kupljen prošlog leta.



Ali, to nije moguće, samo Parti košta više od 40 miliona, pa je jasno da će, ili Arteta morati da proda nekoliko ključnih igrača, ili će ovo biti tiho leto za Arsenal.



Navijači su besni, pred poslednju utakmicu nad "Vemblijem" je leteo avion sa porukom da američki vlasnik Sten Krenke poznat kao škrtac proda klub, ali ovaj biznismen iz Kolorada i ne pomišlja na tako nešto.



Jedna od varijanti je prodaja Obamejanga i možda Lakazeta, što bi omogućilo dovođenje Partija, i verovatno Raula Himeneza kao zamene za kapitena.



Genduzi bi zbog ponašanja mogao da ode, a lista igrača koje Arteta ne želi je duga, počev od Mustafija, Kolašinca, Holdinga, Toreire, Kolašinca, Soareša.









Ali, pitanje je ko od ovih igrača može da unese neki bitniji novac u kasu, svi znaju da klub ne računa na njih, pa će ih tražiti na pozajmicu, a Arsenalu je potreban novac.



Arteta hoće da zadrži i Sebaljosa, ali Real ne želi da mu produži pozajmicu, već hoće novac za otkup, što Arsenal ne može da priušti.



Pominje se recimo i da bi Genduzi mogao u Barsu za Kutinja, ali je Brazilac skuplji, plus ima platu od 14 miliona evra, pa je to nerealno.



Arteta tvrdi da bi mogao da napiše knjigu o prvih šest meseci u klubu, ali i da navijači treba da mu veruju i da imaju poverenja u vlasnike.



On je imao obećanje da će tim biti pojačan, ali sa ovim budžetom teško, tim pre što će rivali potrošiti veći novac...