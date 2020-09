Arsenal sprema dve bombe za kraj!

Arsenal je ovog leta dobio nekoliko jako dobrih pojačanja, konačno je u klub stigao mladi Vilijam Saliba iz Sent Etjena, iz Lila je doveden Gabrijel Magaljaeš, koji je postigao i gol na debiju, dok je kao slobodan igrač iz Čelsija dovede Vilijan, koji je u prvom nastupu zabeležio het-trik asistencija.



Stigao je nedavno i mladi Runar Aleks Runarson, Islanđanin će biti alternativa Berndu Lenu na golu, otkupljen je i Pablo Mari od Flamenga nakon šestomesečne pozajmice, a ugovor je potpisao i sa Sedrikom Soarešom.



Zaradili su novac od prodaje golmana Emija Martineza Aston Vili, dobili su oko 17 miliona evra, rešili su se Mhitarijanove plate, dok su Mavropanosa poslali na pozajmicu.



Rade intenzivno na rasterećivanju budžeta, sledeća dva igrača koja bi mogla da napuste klub su Lukas Toreira i Sokratis Papastatopulos.



Urugvajac će izgleda u Atletiko, koji gleda da prvo proda Ektora Ereru, a onda da bivšeg igrača Sampdorije dovede na pozajmicu sa pravom otkupa.



Arsenal želi da ga proda, pregovori su u toku.



Što se tiče Grka, on ima ponude iz Katara i Saudijske Arabije, navodno i iz jednog kluba iz Premijer lige, on ne želi da čeka Napoli, koji u štoperu Arsenala vidi zamenu za Kulibalija.



Pitanje je i šta će biti sa Mustafijem, navodno ga prati Lacio, kao i sa Čejmbersom, Genduzi je već neko vreme na izlaznim vratima kluba, pisalo se i o potencijalnom povratku Seada Kolašinca u Premijer ligu.



Dakle, Arsenal bi mogao solidno da zaradi, a svakako i značajno da rastereti budžet do kraja prelaznog roka, što bi otvorilo prostor za nova pojačanja.







Velika želja je Husem Auar, sa fudbalerom postoji dogovor, problem je Lion, koji ne želi da prihvati Genduzija i novac, već traži 60 miliona evra, videćemo da li činjenica da je vezista postigao dogovor sa "Gunerima" može da ubrza proces.



Prema poslednjim informacijama Arsenal nije odustao ni od ideje da angažuje Tomasa Partija iz madridskog Atletika, odlični vezista iz Gane želi u Premijer ligu, "Tobdžije" bi mogle da poprave svoj status u pregovorima ako bi popustili u slučaju Lukasa Toreire.



Dakle, plan je da se proda određeni broj igrača, da se rastereti budžet, a onda da se napadnu dva sjajna pojačanja za kraj prelaznog roka, utisak je da bi Auar i Parti zaključili zaista savršen prelazni rok za ekipu Mikela Artete.