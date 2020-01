Arsenal se aktivirao, stiže levi bek, biće još pojačanja!

Kako prenosi pouzdani Dejvid Ornštajn, "Tobdžije" su u završnim pregovorima sa "Svecima" oko angažovanja levog bekaFrancuskom internacionalcu ističe ugovor sa klubom na kraju sezone, a Arsenal bi do kraja januara ga da preseli u svoje redove, po mogućstvu bez plaćanja obeštećenja.Ornštajn navodi i da to neće biti jedini posao ekipe iz Severnog Londona u tekućem prelaznom roku, kako se vode razgovori za angažovanje tri do četiri nova igrača.U pitanju su doduše sve pozajmice ili besplatni igrači, dakle igrači kojima je istekao ugovor ili im ističe na kraju sezone.On navodi i da bi u određene transfere moglo da bude uključeno minorno obeštećenja, ali je isto tako vrlo verovatno da se neće svi poslovi od pomenutih 3-4 ostvariti.Dakle, Kurzava je čini se na pragu prelaska na "Emirejts", informacije koje je pokupio Ornštajn ukazuju da bi Đenea mogli da puste velikom rivalu, jer izgleda ne planiraju preterano da troše ove zime.