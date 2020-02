Arsenal pronašao rešenje za svoje probleme u Nemačkoj!

Kako piše Kristijan Falk, štoper Bajera iz Leverkuzena Jonatan Ta našao se na radaru fudbalskog kluba Arsenal."Tobdžije" muče muku sa odbranom, to je evidentno, Mikel Arteta je malo popravio stvari, ali je jasno da im nedostaje kvaliteta.Pisalo se o brojnim imenima, zna se da će im se od leta pridružiti mladi Vilijam Saliba (18), ali je jasno da će i njemu trebati vremena da se navikne na novu sredinu, posebno jer ove sezone nije standardan u Sent Etjenu.Tako su u klubu očigledno odlučili da angažuju i jednog iskusnijeg štopera, pisalo se o bivšem igraču Mančester junajteda , a sada je u igri i 23-godišnji Ta, koji je iako mlad, već pet godina standardan u Bundesligi u dresu "Farmaceuta".Karijeru je počeo u HSV-u, bio je jednu sezonu na pozajmici u Fortuni Dizeldorf, u Leverkuzen je stigao jula 2015. godine.Ima ugovor sa klubom do leta 2023. godine, iza sebe ima 167 nastupa u dresu "Farmaceuta", kao i devet mečeva u dresu reprezentacije Nemačke.Falk prenosi i da u svom ugovoru ima otpusnu klauzulu od 40 miliona evra, što za štopera njegovog kalibra uopšte nije prevelika cena, pomenuti Saliba iz Sent Etjena je recimo od strane Arsenala plaćen 25 miliona evra.